Senny Camara péniche spectacle, 29 janvier 2022-29 janvier 2022, Rennes.

Senny Camara

péniche spectacle, le samedi 29 janvier 2022 à 20:30

La musique, chez Senny Camara, est avant tout une histoire de cordes. Celles de sa kora – instrument traditionnellement réservée aux hommes – dont elle a su faire une alliée pour s’accomplir en tant qu’artiste, mais aussi en tant que femme. Insoumise, libre et pugnace, elle partage de nombreux points communs avec ses femmes-totems : Nina Simone, Joséphine Baker, ou encore Mahawa Kouyaté, griotte et reine de la kora, qui demeure pour elle une véritable source d’inspiration. Avec une voix aérienne, authentique et poignante et des mélodies amples et souples posées sur les lignes de sa kora, accompagnée de la solide guitare de Thierry Fournel, Senny Camara compose et appelle à l’équilibre, à l’unité et à la solidarité. Elle chante en wolof l’amour plus fort que la raison. Elle souligne la responsabilité de tous quant à l’éducation. Elle chante l’arrachement, la douleur de l’exil et des migrations forcées … A la croisée des cordes et des mondes, Senny Camara déconfine nos âmes sensibles et mélange les couleurs pour nous emporter vers les anciens royaumes Sérères et Mandingues de son Sénégal natal.

Payants (12.5€ – 14€)

Chant et Kora – Sénégal

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T20:30:00 2022-01-29T21:00:00