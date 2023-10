Marché de Noël Sennevières, 10 décembre 2023, Sennevières.

Sennevières,Indre-et-Loire

La Cabane à Plantes organise son 3ème marché de Noël, un vrai marché d’artisans locaux.

20 artisans seront présents : Céramiques, bijoux, vins…

Contes : Anne-Karen de Tournemire à 16h sur réservation.

Dédicace : Anna Borowski « Mini-Guide des Plantesqui soignent », éditions Ulmer toute la journée..

La Cabane à Plantes organizes its 3rd Christmas market, a real market of local artisans.

20 artisans will be present: Ceramics, jewelry, wines…

Storytelling : Anne-Karen de Tournemire at 4pm (booking required).

Book signing: Anna Borowski « Mini-Guide des Plantesqui soignent », éditions Ulmer all day.

La Cabane à Plantes organiza su 3er mercado de Navidad, un auténtico mercado de artesanos locales.

estarán presentes 20 artesanos: Cerámica, joyería, vino…

Cuentacuentos: Anne-Karen de Tournemire a las 16:00 h (previa reserva).

Firma de libros: Anna Borowski « Mini-Guide des Plantesqui soignent », publicado por Ulmer durante todo el día.

La Cabane à Plantes organisiert seinen 3. Weihnachtsmarkt, einen echten Markt mit lokalen Handwerkern.

20 Kunsthandwerker werden anwesend sein: Keramik, Schmuck, Wein…

Märchen : Anne-Karen de Tournemire um 16 Uhr (Reservierung erforderlich).

Signierstunde: Anna Borowski « Mini-Guide des Plantesqui soignent », Ulmer-Verlag den ganzen Tag.

Mise à jour le 2023-10-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire