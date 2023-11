Conte pour se tenir chaud Sennevières, 10 décembre 2023, Sennevières.

Sennevières,Indre-et-Loire

Lors du marché de Noël de La Cabane à Plantes, à l’heure du goûter bien installé auprès de la cheminée venez écouter des contes lus par Anne-Karen de Tournemire conteuse et chanteuse. Le froid arrive ? Pas de panique, faisons-lui la fête…

Et hop-là, vive le vent d’hiver !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



During the Cabane à Plantes Christmas market, come and listen to tales read by Anne-Karen de Tournemire, storyteller and singer. Cold weather on the way? Don’t panic, let’s celebrate!

And long live the winter wind!

Durante el mercado navideño de Cabane à Plantes, venga a disfrutar de una acogedora merienda junto a la chimenea, con cuentos leídos por Anne-Karen de Tournemire, narradora y cantante. ¿Viene el frío? Que no cunda el pánico, vamos a celebrarlo..

Y ¡viva el viento de invierno!

Während des Weihnachtsmarkts von La Cabane à Plantes können Sie sich bei einem gemütlichen Imbiss am Kamin von der Märchenerzählerin und Sängerin Anne-Karen de Tournemire Geschichten vorlesen lassen. Die Kälte kommt? Keine Panik, lassen Sie uns feiern!

Und Hoppla, es lebe der Winterwind!

Mise à jour le 2023-11-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire