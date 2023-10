Marché de Noël de La Cabane à Plantes Sennevières, 10 décembre 2023, Sennevières.

Sennevières,Indre-et-Loire

Marché de noël à la ferme. Petite restauration de 12h à 14h. Vin chau.d et infusions. 18 artisans locaux. Lecture de contes pour toute la famille à 16h : sur réservation au 06-50-02-93-63..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Christmas market on the farm. Snacks from 12pm to 2pm. Hot wine and herbal teas. 18 local artisans. Storytelling for the whole family at 4pm: booking required on 06-50-02-93-63.

Mercado navideño en la granja. Aperitivos de 12h a 14h. Vino caliente e infusiones. 18 artesanos locales. Cuentacuentos para toda la familia a las 16.00 h: es necesario reservar en el 06-50-02-93-63.

Weihnachtsmarkt auf dem Bauernhof. Kleine Snacks von 12 bis 14 Uhr. Glühwein und Kräutertees. 18 lokale Handwerker. Märchenlesung für die ganze Familie um 16 Uhr: Reservierung erforderlich unter 06-50-02-93-63.

Mise à jour le 2023-10-26 par Loches Touraine Châteaux de la Loire