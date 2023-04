La forêt vous murmure, 10 juin 2023, Sennevières.

Au cœur d’une des plus vastes forêts de chênes d’Europe, parcourez les sentiers enchanteurs du Pas-aux-ânes. Le temps d’une journée, musiciens, danseurs, paysans, amoureux de la forêt, acrobates, techniciens de la forêt et poètes vous accompagnent dans la découverte de ce patrimoine naturel unique..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 23:30:00. 2 EUR.

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In the heart of one of the largest oak forests in Europe, walk along the enchanting paths of the Pas-aux-ânes. During one day, musicians, dancers, farmers, forest lovers, acrobats, forest technicians and poets will accompany you in the discovery of this unique natural heritage.

En el corazón de uno de los mayores bosques de robles de Europa, recorra los encantadores senderos del Pas-aux-ânes. Durante un día, músicos, bailarines, agricultores, amantes del bosque, acróbatas, técnicos forestales y poetas le acompañarán en el descubrimiento de este patrimonio natural único.

Inmitten eines der größten Eichenwälder Europas können Sie auf den zauberhaften Pfaden des Pas-aux-ânes wandeln. Einen Tag lang begleiten Sie Musiker, Tänzer, Bauern, Waldliebhaber, Akrobaten, Forsttechniker und Poeten bei der Entdeckung dieses einzigartigen Naturerbes.

Mise à jour le 2023-04-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire