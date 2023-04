Portes ouvertes à La Cabane à Plantes, 20 mai 2023, Sennevières.

Visites et ateliers pour vous permettre de découvrir les méthodes de production et les plantations de plantes aromatiques et de fleurs comestibles. présence de Julie Degans qui vous fera découvrir son alambic et son processus de production d’hydrolat..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 18:00:00. EUR.

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Visits and workshops to discover the production methods and plantations of aromatic plants and edible flowers. Julie Degans will show you her still and her hydrolat production process.

Visitas y talleres para descubrir los métodos de producción y las plantaciones de plantas aromáticas y flores comestibles. Julie Degans le mostrará su alambique y su proceso de producción de hidrolatos.

Besichtigungen und Workshops, bei denen Sie die Produktionsmethoden und die Anpflanzung von aromatischen Pflanzen und essbaren Blumen kennenlernen können. Anwesenheit von Julie Degans, die Ihnen ihren Destillierapparat und den Herstellungsprozess von Hydrolat zeigt.

Mise à jour le 2023-04-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire