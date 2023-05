Soirée Jeux de société 2 Rue de la Renardière, 20 mai 2023, Sennevières.

L’éveil du Loir est une association à visée culturelle et de loisir. Elle souhaite promouvoir les échanges intergénérationnel. L’association propose le choix entre plus de 40 jeux de société différents, tout niveaux confondus : novice, débutant, expérimenté..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 22:00:00. EUR.

2 Rue de la Renardière

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



L’éveil du Loir is a cultural and leisure association. It wishes to promote intergenerational exchanges. The association offers the choice between more than 40 different board games, all levels: novice, beginner, experienced.

L’éveil du Loir es una asociación cultural y de ocio. Desea promover los intercambios intergeneracionales. La asociación ofrece una selección de más de 40 juegos de mesa diferentes, de todos los niveles: novato, principiante, experimentado.

L’éveil du Loir ist ein Verein mit kulturellen und freizeitorientierten Zielen. Sie möchte den Austausch zwischen den Generationen fördern. Der Verein bietet die Wahl zwischen mehr als 40 verschiedenen Gesellschaftsspielen auf allen Niveaus: Neulinge, Anfänger, Fortgeschrittene.

