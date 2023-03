Atelier de peinture et maquillage végétal pour enfant Sennevières Sennevières Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Atelier de peinture et maquillage végétal pour enfant, 13 mai 2023, Sennevières. 35 EUR

2023-05-13 14:00:00 – 2023-05-13 17:00:00

Aurore vous fera découvrir que l'on peut faire de la couleur avec des plantes du jardin et en fabriquer de la peinture pour un maquillage de fête ! De l'extraction du jus des plantes au maquillage, venez tout apprendre sur le maquillage naturel ne comportant aucun risque pour la peau. juliette@lacabaneaplantes.com +33 6 50 02 93 63

