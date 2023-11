Loto du Club des Bruyères Sennely Loto du Club des Bruyères Sennely, 3 décembre 2023, . Loto du Club des Bruyères Dimanche 3 décembre, 12h00 Sennely Le Club des Bruyères organise début décembre un loto avec plus de 3000€ de lots à gagner !

Parmi les lots vous trouverez : Un séjour 6 jours sur la Costa Brave (2 personnes)

Un vol en Montgolfière (2 personnes)

De nombreux bons d’achats,

Etc. Vous aurez aussi la possibilité de participer au Bingo, pour lequel les lots sont des bons d’achats allant de 50€ à 200€ !

Attention, les cartons extérieurs ne sont pas acceptés! Buvette, sandwichs & pâtisserie sur place vous serons proposés ! RDV à la Salle Polyvalente pour un moment convivial et amusant ! Sennely Place de l’Église, Sennely [{« type »: « phone », « value »: « 0964071165 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T12:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

Lieu Sennely Adresse Place de l'Église, Sennely Ville Sennely latitude longitude 47.67753;2.14665

