Loto de la Sennelycienne Sennely Loto de la Sennelycienne Sennely, 26 novembre 2023, . Loto de la Sennelycienne Dimanche 26 novembre, 12h00 Sennely L’Association La Sennelycienne organise un loto fin novembre !

De nombreux lots sont à gagner : séjour à la montagne, télévision, friteuse/cuit vapeur/…, Filets garnis/ bons d’achat/…, Petit électro ménager, lots high tech,, …

Un Bingo est aussi organisé durant lequel sont à gagner un téléviseur, un bracelet connecté et une enceinte bluetooth.

Buvette, sandwichs et pâtisseries sont prévues tout au long du loto !

Venez nombreux!!! Sennely Place de l'Église, Sennely yldcornault@orange.fr

2023-11-26T12:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00

Sennely Place de l'Église, Sennely latitude longitude 47.67753;2.14665

