Fête de la Musique Sennely Fête de la Musique Sennely, 17 juin 2023, . Fête de la Musique Samedi 17 juin, 18h30 Sennely À l’occasion des célèbres Fête s de la Musique la Commune de Sennely avec le soutien de l’Association la Sennelycienne , vous propose 5 concerts fin juin !

Une restauration avec tapas et buvette sont prévues sur place !

En famille ou entre amis, vous êtes attendus nombreux ! Sennely Place de l’Église, Sennely Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T18:30:00+02:00 – 2023-06-17T22:00:00+02:00

