Apéro-conférence, 12 avril 2023, Sennecey-le-Grand
Caveau des Sources, ZAE Echo Parc, rue des grands champs Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

2023-04-12 – 2023-04-12 Sennecey-le-Grand

Saône-et-Loire Sennecey-le-Grand . Deuxieme volet de notre cycle apéro-conférence, cette fois-ci consacrée aux paysages.

Mickaël Boisseau, professeur de biologie-écologie, discutera de l’évolution des paysages ruraux du territoire Bourgogne Franche-Comté, et de l’évolution de la biodiversité.

Prix libre en soutien à l’association naturehumaine@ecomail.fr +33 7 88 57 88 38 Sennecey-le-Grand

