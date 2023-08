Représentation M LAURE DANSE Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Représentation M LAURE DANSE Senlis Senlis, 24 novembre 2023, Senlis. Représentation M LAURE DANSE Vendredi 24 novembre, 18h00 Senlis sur inscription M LAURE DANSE participera à Senlis Mène la Danse 2023. Cela sera l’occasion de retrouver l’ensemble des danses que propose l’association (jazz, contemporain…) Senlis quartier ordener Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.m-lauredanse.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00 danse representation Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse quartier ordener Ville Senlis Departement Oise Age max 99 Lieu Ville Senlis Senlis latitude longitude 49.201289;2.582544

Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/