Grande Braderie d’Automne Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Grande Braderie d’Automne Senlis Senlis, 12 novembre 2023, Senlis. Grande Braderie d’Automne Dimanche 12 novembre, 09h00 Senlis La braderie des commerçants de Senlis d’automne, de bonnes affaires en centre-ville dans une ambiance festive et familiale Senlis place de la halle senlis Senlis 60300 Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00 braderie commerces Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse place de la halle senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Senlis Senlis latitude longitude 49.205222;2.586201

Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/