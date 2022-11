Brocante de jouet et vetement d’enfants Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Brocante de jouet et vetement d’enfants Senlis, 19 mars 2023, Senlis. Brocante de jouet et vetement d’enfants Dimanche 19 mars 2023, 07h00 Senlis

Sur inscription jusqu’au mercredi 15 mars. Tarif 2€50 pour adherents et 3€ pour les non adhérent

L’association bien etre au fours a chaux organise ca brocante de jouet et vetement d enfants pour la premiere fois Senlis 30 rue des fours à chaux senlis 60300 Fours à chaux Senlis 60300 Oise Hauts-de-France L’association Bien etre au fours a chaux organise pour la première fois une brocante de jouet et vêtement d’enfant qui aura lieu au sein de son quartier. Inscription jusqu’au mercredi 15 mars 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T07:00:00+01:00

2023-03-19T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse 30 rue des fours à chaux senlis 60300 Fours à chaux Ville Senlis lieuville Senlis Senlis Departement Oise

Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Brocante de jouet et vetement d’enfants Senlis 2023-03-19 was last modified: by Brocante de jouet et vetement d’enfants Senlis Senlis 19 mars 2023 Senlis Senlis Senlis

Senlis Oise