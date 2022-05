Conférence ondes et pollutions électromagnétiques : tout ce que vous devriez savoir Salle de l’Obélisque à Senlis (60) Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Conférence ondes et pollutions électromagnétiques : tout ce que vous devriez savoir Salle de l’Obélisque à Senlis (60), 9 novembre 2020 20:00, Senlis. Lundi 9 novembre 2020, 20h00 Sur place Entrée gratuite pour les moins de 18 ans – Participation de 5 euros pour les adultes cerclesrieul@pm.me La conférence abordera les aspects sanitaires, techniques et juridiques des émissions d’ondes électromagnétiques artificielles. Le Cercle-Saint-Rieul organise en partenariat avec l’APEBS60 une conférence sur le thème des ondes et des pollutions électromagnétiques qui se tiendra le : Lundi 9 novembre 2020

A 20h15

Salle de l’Obélisque à Senlis, 4 ter Avenue de Creil La conférence aura pour intervenants :

– Docteur Wajnsztok, spécialiste en médecine générale, agréé par l’ARS, diplômé en Santé Environnementale (DIU) et Naturothérapie (DU), membre de l’Association Santé Environnement France et du Réseau Environnement Santé

– M. Thierry Mercier, administrateur de l’Association nationale Robin des Toits

– M. Pascal Peuchmaur, consultant et conférencier sur les rayonnements électromagnétiques, formé par le Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur les Rayonnements ÉlectroMagnétiques (CRIIREM) La conférence étant suivie d’un débat et d’échanges dans la salle, n’hésitez pas à poser vos questions en amont par mail : cerclesrieul@pm.me Salle de l’Obélisque à Senlis (60) 4 ter, Avenue de Creil – Salle de l’Obelisque 60300 Senlis 60300 Senlis Oise lundi 9 novembre 2020 – 20h00 à 22h15

