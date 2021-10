SALON DES VINS DE SENLIS 27e édition Manège ORDENER, 19 novembre 2021 18:00, Senlis.

19 – 21 novembre Sur place Entrée gratuite.

Le Salon des Vins de Senlis fête sa 27ème édition ! Le Lions Club de Senlis Trois Forêts réunira dans la joie et la bonne humeur 40 vignerons récoltants venant de la France entière.

La 27e édition du Salon des Vins de Senlis se tiendra au manège du Quartier Ordener du vendredi 19 au dimanche 21 novembre. L’accès au site se fera par la rue des Jardiniers. Une nocturne est programmée le vendredi, de 18 à 20h 30. Le salon se poursuivra le samedi, de 10h30 à 19heures, puis le dimanche de 10h30 à 18 heures. L’entrée est gratuite et le stationnement possible sur place.

Cet événement est organisé par le Lions Club Senlis Trois Forêts en partenariat avec la ville de Senlis. Après son annulation en 2020 en raison de la situation sanitaire, il revient, riche de beaucoup de nouveautés. Il est « parrainé » par un Senlisien, Philippe Cuvelier, qui préside aux destinées de plusieurs châteaux dans le Bordelais, dont le Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé, Clos Fourtet.

La plupart des régions et des cépages de France sont représentés : Alsace, Champagne, Bourgogne, Jura, Beaujolais, Côtes-du-Rhône, Languedoc-Roussillon, Sud-ouest, Bordeaux, Loire, et, pour la première fois au salon, un exceptionnel Cahors récemment classé parmi les dix meilleurs vins de France ! Les vignerons, femmes et hommes passionnés, inviteront les visiteurs à découvrir, comparer, choisir.

Deux stands seront consacrés aux produits du Sud-Ouest et aux fromages. Un bar à huitres et à fruits de mer permettra d’apprécier, « en situation », une bouteille fraichement acquise.

Le midi, les visiteurs pourront déjeuner dans l’espace restauration, tenu par un traiteur réputé. Entre amis, ce sera l’occasion d’y tester alors l’une des « trouvailles » du matin.

Convivial et festif, le salon proposera des animations. Les visiteurs auront la possibilité de tester leurs connaissances en vins, mais aussi de tenter leur chance avec une tombola. Au terme d’un tirage exceptionnel, le plus heureux gagnera son poids en vins !

Les bénéfices de cette manifestation sont entièrement destinés aux nombreuses actions menées par le Lions Club Senlis Trois Forêts en faveur de l’enfance (dont Enfants Cancers Santé), de la jeunesse (Prix Jeunes Talents) et du handicap (Bibliothèque sonore). Le club contribue également à l’éducation d’un chien pour un enfant malvoyant ou aveugle en travaillant avec la fondation Frédéric Gaillanne qui sera présente sur le salon.

Horaires : Vendredi 19 novembre 2021, nocturne de 18 h à 20 h 30 / Samedi 20 novembre 2021 : de 10 h 30 à 19 h / Dimanche 21 novembre2021, de 10 h 30 à 18 h

Retrouvez les exposants surs : htpps://salondesvinssenlis.wixsite.com /salondesvinssenlis

Manège ORDENER 6/8 rue des Jardiniers, 60300 SENLIS 60300 Senlis Oise

vendredi 19 novembre – 18h00 à 20h30

samedi 20 novembre – 10h30 à 19h00

dimanche 21 novembre – 10h30 à 18h00