Exposition La vie est un entre-deux – Thilleli Rahmoun – Clément Fourment, à la Fondation Francès Fondation d’entreprise Francès, Senlis (Oise), 14 mai 2022 11:00, Senlis.

14 mai – 20 juillet Sur place Entrée libre https://www.fondationfrances.com/, contact@fondationfrances.com, https://www.facebook.com/fondationfrances/, https://www.instagram.com/fondationfrances/

Découvrez les oeuvres de Thilleli Rahmoun et de Clément Fourment au regard d’une oeuvre de la collection Francès, Espace urbain de Houston Maludi

La Fondation d’entreprise Francès est heureuse d’accueillir du 14 mai au 21 juillet 2022, le dernier volet de son cycle d’exposition-ventes « La vie est un entre-deux », initié avec la Galerie Françoise en septembre 2021. Ce troisième temps inédit propose de mettre en dialogue une œuvre de la collection Francès réalisée par Houston Maludi et les œuvres de deux jeunes artistes talentueux Thilleli Rahmoun et Clément Fourment.

Après deux expositions consacrées à des couples d’artistes, Isabelle Cavalleri et Jörg Langhans puis Cat Loray et Clément Borderie, le troisième volet propose un pas de côté et aborde la notion d’entre-deux et de dialogue sous un nouveau point de vue. Revenant à la genèse de ses expositions, la Fondation place une œuvre de la collection Francès comme point de départ d’un nouveau dialogue, Espace urbain de Houston Maludi. Jamais encore montrée, celle-ci nous plonge au cœur d’un panorama urbain multiple, résultat d’un geste dessiné obsessionnel et foisonnant. Flou et abstraite de loin, elle se précise au fur et à mesure que l’on s’en approche, multipliant les détails, les figures et motifs urbains. La ligne continue et monochrome de Houston Maludi relie entre elles différentes échelles et strates de lecture et structure un espace à la fois intime et déroutant, voisinant l’absurde.

Face cette troublante vision panoramique de Houston Maludi, nous avons souhaité confronter deux mondes tout aussi déroutants, celui de Thilleli Rahmoun et de Clément Fourment, prolongeant ainsi leur présence au Salon Drawing Now du 19 au 22 mai 2022. Au-delà du contexte amoureux et de la cellule couple précédemment mis en avant dans notre cycle d’expositions, ce troisième temps propose de réunir trois artistes autour d’un médium commun : le dessin. À la fois point d’ancrage et de rupture, la ligne du dessin nous guide et nous perd au cœur d’architectures plurielles oscillant entre une réalité et son double.

Fondation d’entreprise Francès, Senlis (Oise) 27 rue Saint Pierre Senlis 60300 Senlis Oise

samedi 14 mai – 11h00 à 19h00

dimanche 15 mai – 10h00 à 18h00

mercredi 18 mai – 11h00 à 19h00

jeudi 19 mai – 11h00 à 19h00

vendredi 20 mai – 11h00 à 19h00

samedi 21 mai – 11h00 à 19h00

mercredi 25 mai – 11h00 à 19h00

jeudi 26 mai – 11h00 à 19h00

vendredi 27 mai – 11h00 à 19h00

samedi 28 mai – 11h00 à 19h00

mercredi 1er juin – 11h00 à 19h00

jeudi 2 juin – 11h00 à 19h00

vendredi 3 juin – 11h00 à 19h00

samedi 4 juin – 11h00 à 19h00

mercredi 8 juin – 11h00 à 19h00

jeudi 9 juin – 11h00 à 19h00

vendredi 10 juin – 11h00 à 19h00

samedi 11 juin – 11h00 à 19h00

dimanche 12 juin – 10h00 à 18h00

mercredi 15 juin – 11h00 à 19h00

jeudi 16 juin – 11h00 à 19h00

vendredi 17 juin – 11h00 à 19h00

samedi 18 juin – 11h00 à 19h00

mercredi 22 juin – 11h00 à 19h00

jeudi 23 juin – 11h00 à 19h00

vendredi 24 juin – 11h00 à 19h00

samedi 25 juin – 11h00 à 19h00

mercredi 29 juin – 11h00 à 19h00

jeudi 30 juin – 11h00 à 19h00

vendredi 1er juillet – 11h00 à 19h00

samedi 2 juillet – 11h00 à 19h00

mercredi 6 juillet – 11h00 à 19h00

jeudi 7 juillet – 11h00 à 19h00

vendredi 8 juillet – 11h00 à 19h00

samedi 9 juillet – 11h00 à 19h00

dimanche 10 juillet – 10h00 à 18h00

mercredi 13 juillet – 11h00 à 19h00

jeudi 14 juillet – 11h00 à 19h00

vendredi 15 juillet – 11h00 à 19h00

samedi 16 juillet – 11h00 à 19h00

mercredi 20 juillet – 11h00 à 19h00