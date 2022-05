SENLIS.ARTFAIR OCT2020 eglise saint pierre senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

SENLIS.ARTFAIR OCT2020 eglise saint pierre senlis, 21 octobre 2020 11:00, Senlis. 21 – 25 octobre 2020 Sur place Entrée libre contact@adais.net 100 artistes contemporains +700 oeuvres dans une magnifique église du XIIe SENLIS.ARTFAIR OCT2020.

L’exposition la plus importante du Sud de l’Oise. 100 artistes venant des quatre coins de France, peintres, sculpteurs, photographes vous présenteront leurs dernières créations. +700 œuvres. Ils vous donnent rendez-vous du 21 au 25 octobre de 11h-19h à l’Espace SAINT PIERRE de SENLIS.

Nous accueillerons en invité d’honneur l’artiste toulonnais YANN REBECQ, un peintre postimpressioniste qui à travers ses peintures, nous fera ressentir les rayons vibrants du soleil. Il sera présent pour dialoguer et vous faire partager sa passion des voyages et le sens du beau à travers la peinture.

Le vernissage aura lieu le samedi 24 octobre de 14h à 19h ponctué de performances musicales.

Une nouvelle mise en scène vous permettra d’apprécier les œuvres en toute sécurité. Venez nombreux soutenir les artistes !

Toutes les précautions sanitaires seront prises. Entrée Gratuite. eglise saint pierre senlis Place Saint Pierre Senlis 60300 Senlis Oise mercredi 21 octobre 2020 – 11h00 à 19h00

jeudi 22 octobre 2020 – 11h00 à 19h00

vendredi 23 octobre 2020 – 11h00 à 19h00

samedi 24 octobre 2020 – 11h00 à 19h00

dimanche 25 octobre 2020 – 11h00 à 19h00

