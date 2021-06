Senlis eglise saint pierre senlis Oise, Senlis SENLIS.ARTFAIR 2021 eglise saint pierre senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

SENLIS.ARTFAIR 2021 eglise saint pierre senlis, 7 juillet 2021 11:00-7 juillet 2021 19:00, Senlis. 7 – 11 juillet Entrée libre http://www.adais.net, contact@adais.net Exposition d’Art Contemporain à SENLIS. Eglise ST-PIERRE. 100 artistes +700 oeuvres Nous avons pu faire SENLIS.ARTFAIR 2020 en octobre 2020 malgré le covid.

Les artistes ont souffert de cette période sombre pour la création visuelle. C’est pour cela que nous lançons au début de l’été SENLIS.ARTFAIR 2021 pour que les artistes puissent exposer leurs créations et dans un endroit magnifique qu’est l’Espace Saint Pierre, une église datant de 1024 complètement rénovée.

100 artistes. +700 oeuvres. Venez échanger avec les artistes. Ambiance musicale. eglise saint pierre senlis Place Saint Pierre Senlis 60300 Senlis Oise mercredi 7 juillet – 11h00 à 19h00

jeudi 8 juillet – 11h00 à 19h00

vendredi 9 juillet – 11h00 à 19h00

samedi 10 juillet – 11h00 à 19h00

dimanche 11 juillet – 11h00 à 19h00

Détails Heure : 11:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu eglise saint pierre senlis Adresse Place Saint Pierre Senlis Ville Senlis lieuville eglise saint pierre senlis Senlis