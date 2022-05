SENLIS ART EN FÊTE 2019 eglise saint pierre senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

SENLIS ART EN FÊTE 2019 eglise saint pierre senlis, 23 octobre 2019 11:00, Senlis. 23 – 27 octobre 2019 Sur place Entrée libre tout public contact@adais.net, http://www.adais.net 100 artistes contemporains exposent 600 créations récentes dans une magnifique église romane restaurée ! Ambiance musicale, conférence, création en direct avec le public ! Chers amis amoureux des arts ! Pour fêter l’automne en couleur, l’association ADAIS propose à vous artistes contemporains d’exposer dans l’Eglise Saint Pierre, magnifique église datant de 1024 complètement rénovée ! et à vous, fans et supporters d’art et de culture de venir admirer +600 dernières créations des 100 artistes présents venant de tous les horizons ! Conférence sur l’art, ambiance festive et musicale, participation active du public et des artistes à la création d’un grand fresque ! EXPO ART CONTEMPORAIN SENLIS (OISE) Tout cela du 23 au 27 octobre 11h-19h pendant les vacances de la Toussaint ! Venez nombreux ! ENTREE LIBRE ! Un programme dense et festif pour le public comme pour les artistes Ambiance de fête, soyez des nôtres pour faire vibrer par vos créations aux couleurs de l’automne le public ! Pour les artistes voulant exposer, le dossier candidature sur le site www.adais.net Vive l’art ! Jean Pierre VONG Président ADAIS ART EN FETE par ADAIS 23-27 octobre 11h-19h Eglise Saint Pierre, Place Saint Pierre 60300 SENLIS Entrée libre. mail: contact@adais.net Tel: 06 07 48 83 24 www.adais.net eglise saint pierre senlis Place Saint Pierre Senlis 60300 Senlis Oise mercredi 23 octobre 2019 – 11h00 à 19h00

jeudi 24 octobre 2019 – 11h00 à 19h00

vendredi 25 octobre 2019 – 11h00 à 23h00

samedi 26 octobre 2019 – 11h00 à 19h00

dimanche 27 octobre 2019 – 11h00 à 19h00

Détails Heure : 11:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu eglise saint pierre senlis Adresse Place Saint Pierre Senlis Ville Senlis lieuville eglise saint pierre senlis Senlis Departement Oise

eglise saint pierre senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

SENLIS ART EN FÊTE 2019 eglise saint pierre senlis 2019-10-23 was last modified: by SENLIS ART EN FÊTE 2019 eglise saint pierre senlis eglise saint pierre senlis 23 octobre 2019 11:00 eglise saint pierre senlis Senlis Senlis

Senlis Oise