A SENLIS, ville royale entourée de forêts située à 40km de Paris, et suite au succès du premier salon le plus important du sud de l'Oise, nous lançons fin octobre « Le SALON BIEN-ÊTRE & BIO de NOËL » « Le SALON BIEN-ÊTRE & BIO de NOËL A SENLIS» Eglise Saint Pierre Place Saint Pierre 60300 Senlis Entrée gratuite

Horaires d’ouverture

le vendredi 30 octobre10h – 21h

le samedi 31 octobre 10h – 19h

Horaires d'ouverture

le vendredi 30 octobre10h – 21h

le samedi 31 octobre 10h – 19h

le dimanche 1er novembre 10h-18h

« Le SALON BIEN-ÊTRE & BIO de NOËL » ! Sous la voûte de l’Église Saint-Pierre, magnifique édifice gothique du XIe siècle, au cœur de la ville, l’association CIBE, rassemble pour vous une soixantaine d’entrepreneurs du bien-être et du bio.

Pendant ces 3 jours, venez à la rencontre de nos exposants passionnés du bien-être et du bio qui vous proposeront toutes les thérapies alternatives, soins naturels et bio, massages, cosmétiques, minéraux.

Egalement plusieurs dizaine de conférences gratuites de qualité afin de mieux comprendre ce que nos professionnels vous proposent.

Mais aussi des idées et bons cadeaux pour un Noel original, des envies et idées pour toute la famille !

Bien entendu, cet évènement répond aux normes sanitaires en vigueur.

Bien entendu, cet évènement répond aux normes sanitaires en vigueur.

Toutes les mesures ont été prises autant pour les exposants que les visiteurs.

samedi 31 octobre 2020 – 10h00 à 19h00

dimanche 1er novembre 2020 – 10h00 à 18h00

