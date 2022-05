SALON BIEN-ÊTRE & BIO eglise saint pierre senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

SALON BIEN-ÊTRE & BIO eglise saint pierre senlis, 31 janvier 2020 10:00, Senlis. 31 janvier – 2 février 2020 Sur place Entrée libre cibe.nature@gmail.com Tout connaître sur le Bien-être et le bio ! 66 exposants 24 conférences sur 3 jours. 31 jan-2 fév 10h-19h. Nocturne 31 janv jusqu’à 21h. SALON BIEN-ÊTRE & BIO à SENLIS (OISE) CIBE, le Comité International du Bien-être vous propose le 1er SALON BIEN-ÊTRE ET BIO à Senlis dans une magnifique église du XIe siècle complètement restaurée et chauffée du 31 janvier au 2 février 2020 10h-19h Nocturne le vendredi 31 janvier jusque 21h L’inauguration aura lieu le vendredi 31 janvier à 18h. Venez nombreux! 66 exposants et 24 conférences vous attendent durant ces 3 jours. Tous les sujets dans le domaine du Bien-être sont traités. Vous trouverez le détail sur les exposants comme sur les conférences en allant sur le site www.cibe-nature.com Restauration sur place Salon de thé: LES FOLIES POTAGERES Foodtruck: L’EPICUR’OISE eglise saint pierre senlis Place Saint Pierre Senlis 60300 Senlis Oise vendredi 31 janvier 2020 – 10h00 à 22h00

samedi 1er février 2020 – 10h00 à 20h00

dimanche 2 février 2020 – 10h00 à 20h00

Détails Heure : 10:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu eglise saint pierre senlis Adresse Place Saint Pierre Senlis Ville Senlis lieuville eglise saint pierre senlis Senlis Departement Oise

eglise saint pierre senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

SALON BIEN-ÊTRE & BIO eglise saint pierre senlis 2020-01-31 was last modified: by SALON BIEN-ÊTRE & BIO eglise saint pierre senlis eglise saint pierre senlis 31 janvier 2020 10:00 eglise saint pierre senlis Senlis Senlis

Senlis Oise