4 et 5 novembre

Nouveauté 2023 : Maxence BOITEL, vice champion de France des jeunes chocolatiers 2022, il vous proposera des démonstrations sur le thème de la fabrication d'une pièce en chocolat.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063114136147 Pour cette 3ème édition Le Salon du chocolat, de la gourmandise ouvre ses portes à un nouveau pôle qui est sera celui du terroir.

Venez rencontrés nos exposants qui seront présents tous au long du week-end : Chocolatiers, biscuiteries, rhums, pâte à tartiner, dérivé de champagne au chocolat, macarons et encore bien d’autres vous attendent …

Retrouver également notre exposition de sculpture en chocolat, l’atelier de sucette et la fameuse fontaine à chocolat.

La grande nouveauté 2023 sera la présence de Maxence BOITEL, vice champion de France des jeunes chocolatiers 2022, il vous proposera des démonstrations sur le thème de la fabrication d’une pièce en chocolat et de bonbon. N’hésiter pas à venir le rencontrer.

Pendant toute la durée du salon tombola avec de nombreux lots à gagner. (Entrée 2 euros)

ancienne église Saint Pierre, Senlis, Oise
Place Saint Pierre 60300 Senlis

