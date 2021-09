Seniors@Genève, Journée internationale des personnes âgées Autre lieu, 1 octobre 2021, Genève.

Seniors@Genève, Journée internationale des personnes âgées

Autre lieu, le vendredi 1 octobre à 09:00

A l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, plusieurs associations proposent un programme d’animations dans les quartiers. Ces activités, principalement destinées aux aîné.e.s, font suite à un appel à projets et sont soutenues par les Antennes sociales de proximité. Ce 1er octobre est aussi l’occasion d’annoncer le programme d’automne de Cité Seniors, ainsi que les activités de Cité Seniors organisées de manière décentralisées dans les Espaces de quartier. [**Découvrez le programme complet et toutes les informations pratiques**](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/Programme-journee-senior-1erOctobre2021-ville-geneve.pdf) **Bien manger pour rester en santé** Sensibilisation à la nutrition, agrémentée de moments conviviaux Dès 14h30, au Temple protestant de Malagnou _Sur inscription: 0800 44 77 00_ **Contes à travers les âges** Rencontre intergénérationnelle entre seniors et enfants Dès 16h, à l’Espace de quartier Champel _Sur inscription: 0800 44 77 00_ **Plainpa-Vivant va de l’avant** Repas de midi suivi d’activités Repas à 12h30 puis activités dès 14h, à l’Espace de qaurtier Plainpalais _Repas sur inscription: 0800 44 77 00_ **Cartes postales solidaires** Création de cartes postales suivi d’un petit goûter Dès 14h, à la Villa Freundler _Sur inscription: 079 228 56 20_ **Vendredi on sort entre ami.e.s** Animation dansante Dès 17h30, à la Fondation Cap Loisirs _Sur inscription:_ [_[caploisirs@caploisirs.ch](mailto:caploisirs@caploisirs.ch)_](mailto:caploisirs@caploisirs.ch) **Contes pour seniors** Lecture suivie d’une découverte des documents de la bibliothèque Dès 16h, à la Bibliothèque municipale de la Jonction _Sur inscription: 022 418 97 10_ **Ça tourne rond aux Grottes** Itinéraire proposé aux habitant.e.s, composé de 12 haltes animées De 9h à 19h, sur divers lieux du quartier des Grottes _Sans inscriptions, informations:_ [_www.preenbulle.ch_](http://www.preenbulle.ch) **Voyage gustatif** Dégustation et de visite des beautés, cultures et saveurs de cinq régions du monde Dès 10h, à l’Espace de quartier de Saint-Jean _Sur inscription: 076 217 73 89_ **Les aîné.e.s aux manettes de la MACO** Rencontre intergénérationnelle autour du réemploi et de l’économie circulaire De 10h à 12h et de 14h à 17h puis apéritif de 17h à 18h30, à La MACO _Sur inscription: 0800 44 77 00_ **Les aîné.e.s font leur cinéma !** Projection d’un film suivi d’une collation festive Dès 13h30 au Cinéma Le Nord-Sud, puis au Temple de la Servette _Sur inscription: 0800 44 77 00_ **Lancement du Guide des seniors et de l’application Genève en poche** Découverte de l’application Genève en poche, qui regroupe des contenus spécialement dédiés aux aîné-e-s Dès 13h30, à Cité Seniors _Sans inscription_ **_Un certificat COVID est à présenter pour toutes les activités se déroulant à l’intérieur._** [**_Retrouvez le programme complet et toutes les informations pratiques_**](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/Programme-journee-senior-1erOctobre2021-ville-geneve.pdf)

Gratuit

Pour la Journée des aîné-e-s, un programme attractif et gratuit est proposé dans les quartiers. De nombreuses animations sont organisées par plusieurs associations, pour la plupart sur inscription.

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T09:00:00 2021-10-01T20:00:00