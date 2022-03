Seniors Soyez Sports ! Lure Lure Catégories d’évènement: Haute-Saône

Lure Haute-Saône EUR Une journée sportive de partage, détente et convivialité ! Au programme :

9h30 pot d’accueil

10h15 : réveil musculaire collectif

10h30 : activités aux choix ! (zumba, motricité, yoga du rire, massage des mains, parcours mains nues)

12h : repas – réservation obligatoire pour le restaurant ! 07 63 65 96 61 ou repas tiré du sac

