Salle des fêtes de Goyrans, le mardi 17 mai à 09:00

**Mardi 17 mai de 9h à 16h : Sécurité routière** Connaissez-vous, les effets des médicaments sur la conduite, ou encore les nouvelles signalisations, les priorités, les règles de circulation dans un rond-point ? Cette journée dédiée à la prévention et la sécurité routière vous apportera des réponses ! **Salle des fêtes de Goyrans**

Entrée libre. Inscription obligatoire.

