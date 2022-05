Seniors, et alors ! : Quel maintien à domicile pour demain ? Salle de la Durante Auzeville-Tolosane Catégories d’évènement: Auzeville-Tolosane

### Au programme de 8h30 à 16h30 : **9h15 – 10h15 : Les métiers de l’autonomie : en quête d’attractivité !** Plongée au cœur du domicile, guidée par celles et ceux qui apportent une aide essentielle (aide à domicile / auxiliaire de vie / aide soignant) visite des métiers en pleine évolution. _**Intervenants à domicile – Plateforme Autonomie 31 Projet OMEGA (ARS)**_ **10h15 – 11h15 : La complexité : simplifiez-nous la vie !** La fracture numérique est une réalité vécue par le public âgé. Quelles sont les passerelles facilitantes aujourd’hui à l’œuvre et en réflexion ? **_Association Old’Up Maison des solidarités (CD 31)/Service ingénierie de projet et e-inclusion (Sicoval)_** **11h15 – 12h15 : Théâtre-forum** – Jessica Raynal/Cie Arc en ciel Théâtre **12h15 – 14h : Buffet** **14h – 15h : Éthique en gérontologie** La technologie constitue une opportunité sans précédent dans l’accompagnement du vieillissement et des personnes vulnérables. Quels en sont aujourd’hui les enjeux ? Faut-il encadrer l’utilisation de la technologie du point de vue de l’éthique et de la liberté individuelle ? **_Armand DIRAND, Philosophe Éthique de la santé_** **15h – 15h45 : Récits d’ailleurs** Vivre et vieillir dans d’autres pays : récits venus d’ailleurs **15h45 – 16h15 :** **Théâtre-forum** – Jessica Raynal/Cie Arc en ciel Théâtre **16h15 – 16h30 :** **Clôture de la journée** Salle de la Durante à Auzeville **Inscriptions et renseignements :** 05 31 84 30 34 [[direction.autonomie@sicoval.fr](mailto:direction.autonomie@sicoval.fr)](mailto:direction.autonomie@sicoval.fr) [www.sicoval.fr](http://www.sicoval.fr)

Entrée libre. Inscription obligatoire.

Conférences, tables rondes, théâtre-forum… Salle de la Durante chemin du moulin Armand, AUZEVILLE TOLOSANE Auzeville-Tolosane Haute-Garonne

