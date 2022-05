Seniors, et alors ! Osons le numérique Mairie Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Vendredi 13 mai de 9h30 à 12h : Osons le numérique** Phishing, fake news, objets connectés,… ça vous parle ? Pour vous éclairer le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) du Sicoval vous propose une demi-journée d’information animée par l’association Prévention MAIF, sur les risques liés à Internet. Les messageries, les mots de passe, les réseaux sociaux, les achats en ligne n’auront plus de secrets pour vous ! **Salle du Conseil, mairie de Ramonville Saint-Agne**

Entrée libre. Inscription obligatoire.

