Médiathèque de Labège, le lundi 16 mai à 10:30

**Lundi 16 mai de 10h30 à 12h : Mon logment et moi** Venez jouer et découvrir les astuces et les conseils pour vivre confortablement dans votre logement avec le jeu « Mon logement et moi ». Créé par l’association Soliha (Solidaires pour l’habitat) spécialisée dans l’amélioration de l’habitat et des conditions de vie des + de 60 ans, ce jeu ludique et interactif permet aux joueurs d’aborder des sujets aussi variés que la santé, les économies d’énergies, les risques domestiques, l’écologie, etc. Animé par SOliHA Haute-Garonne. Collation offerte. **Médiathèque – Rue de l’Autan à Labège**

Entrée libre. Inscription obligatoire.

