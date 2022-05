Seniors: Découverte du programme ICOPE CCAS Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Seniors: Découverte du programme ICOPE

CCAS , le lundi 16 mai à 08:00

Découverte du programme ICOPE

Soyez acteur de votre bien vieillir. L'objectif du programme ICOPE proposé par le Gérontopôle est de vous permettre de vieillir en bonne santé en surveillant régulièrement vos fonctions : mémoire, mobilité, vision, humeur, nutrition, audition.

Venez découvrir l'application ICOPE et effectuez un test simple et rapide, avec une infirmière spécialisée le lundi 16 mai sur rdv uniquement.

Renseignements et inscriptions auprès du Guichet Atout Seniors 05 61 15 22 26

Horaires de 9h à 17h

CCAS Colomiers Haute-Garonne

