Seniors connectés Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, mercredi 21 février 2024.

Du mardi 20 février 2024 au vendredi 05 juillet 2024 :

Cycles de quatre ateliers pour mieux utiliser son smartphone, sa tablette ou son ordinateur

En partenariat avec les associations Jardins Numériques et Kocoya, la médiathèque

propose des cycles de 4 ateliers numériques par mois. Ces derniers s’adressent

aux plus de 60 ans et ont pour but de faciliter l’utilisation de l’ordinateur, la tablette ou le smartphone.

Possibilité de s’inscrire à un cycle au maximum par trimestre.

Mercredi de 10h à 12h et vendredi de 10h à 12h

Salle multimédia (niveau +1)

Public adulte de plus de 60 ans

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar

illustration Canva, Médiathèque Marguerite Yourcenar