Séniors “A nous la Forme” Villetoureix, 25 novembre 2021, Villetoureix.

Séniors “A nous la Forme” Salle des Fêtes Le Bourg Villetoureix

2021-11-25 09:00:00 – 2021-11-25 12:00:00 Salle des Fêtes Le Bourg

Villetoureix Dordogne Villetoureix

Le Conseil Départemental de la Dordogne propose le dispositif “Séniors à nous la forme” en partenariat avec la Communauté de Communes du Périgord Ribéracois et les partenaires de prévention santé. Si vous avez plus de 60 ans, vous êtes invité(e) à découvrir et pratiquer gratuitement sur votre territoire, une offre élargie d’activités physiques et sportives adaptées et diversifiées. Les séances sont organisées autour d’un cycle d’animation et encadrées par des éducateurs sportifs diplômés conformément à la réglementation en vigueur. (sauf vacances scolaires).

Salle des Fêtes Le Bourg Villetoureix

