**Senioriales, spécialiste de l’hébergement pour les seniors autonomes, organise des Journées Portes Ouvertes dans 10 de ses résidences au cadre de vie paisible, chaleureux et spécialement adapté aux attentes et besoins des seniors autonomes. Du mercredi 6 au samedi 9 avril 2022, les futurs locataires ainsi que leurs familles pourront découvrir ce type d’hébergement non médicalisé, pensé pour et avec les seniors, avec des appartements à louer du T1 au T3, meublés ou non.** Les résidences Senioriales qui participent à l’opération : Cannes (06), Cavaillon (86), Cesson- Sévigné (35), La Rochelle Fétilly et La Rochelle Porte de Ré (17), Nîmes (30), Saint-Avé (56), Saint Mandé (94), Sannois (95) et Tourcoing (59). Ces journées seront ponctuées par de nombreuses animations organisées sur place et ouvertes au public : thé dansant, lama thérapie, atelier alimentation et bien-être, atelier de sophrologie, atelier pâtisseries américaines et danse country, karaoké, atelier floral, concert de violon, repas auvergnat… Programme des animations sur demande. **Prise de RDV recommandée / Pass sanitaire obligatoire**

