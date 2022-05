Senior : J’ose le smartphone Salle des fêtes rue du Général de Gaulle Touques Catégories d’évènement: Calvados

Salle des fêtes rue du Général de Gaulle, le lundi 9 mai à 14:00

La conférence répondra à vos questions : un smartphone pour quoi faire ? Quelles utilisations/applications simplifient la vie ? Comment sauvarder ses photos ? Comment choisir son forfait ? etc. Des stands seront ensuite proposés pour vous orienter, vous aider et vous conseiller.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T14:00:00 2022-05-09T17:00:00

