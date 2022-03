Senior Academy FACE Loire Atlantique Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Senior Academy FACE Loire Atlantique, 4 avril 2022, Saint-Herblain. Senior Academy

du lundi 4 avril au mercredi 6 juillet à FACE Loire Atlantique

mise en relation avec des professionnels d’entreprises, ateliers collectifs pour identifier vos touts et compétences, des parrainages, des vistes d’entreprises…

gratuit sur inscription avant le 5 avril

accompagnement gratuit de 4 mois pour les plus de 45ans par une équipe de professionnels FACE Loire Atlantique 1, avenue de l’Angevinière 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain Sillon de Bretagne Loire-Atlantique

