Senghor et les arts, réinventer l’universel Musée du Quai Branly Jacques Chirac, 7 février 2023, Paris.

Du mardi 07 février 2023 au dimanche 19 novembre 2023 :

jeudi

de 10h30 à 22h00

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 19h00

.Tout public. payant

De 9 à 12 euros

Portrait de l’écrivain, poète et homme d’État Léopold Sédar Senghor (1909-2001), à travers sa politique culturelle au lendemain de l’indépendance du Sénégal.

Senghor et les arts. Réinventer l’universel met en perspective les réflexions et réalisations dans le domaine culturel de l’intellectuel et homme d’État sénégalais, président du Sénégal de 1960 à 1980, Léopold Sédar Senghor (1909-2001). Pionnier de la Négritude, mouvement politique et littéraire initié avec Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas, Suzanne Césaire, Jane et Paulette Nardal, Senghor a défendu l’idée d’une civilisation de l’universel, façonnée par le « rendez-vous du donner et du recevoir ». Sous cette métaphore de l’échange, du « métissage culturel », il manifeste l’espoir d’unir les traditions et d’engager « le dialogue des cultures ». En réinventant et en désoccidentalisant la notion d’universel, il affirme le rôle de l’Afrique dans l’écriture de son histoire.

L’exposition revient sur la politique et la diplomatie culturelle sénégalaise au lendemain de l’indépendance, ses réalisations majeures dans le domaine des arts plastiques et arts vivants, mais aussi ses limites. La pensée de Senghor n’a pas laissé indifférentes les générations nées au lendemain des indépendances ; elle a été largement discutée, critiquée et commentée au fil des relectures successives.

® Gregory Copitet, Courtesy Galerie Cécile Fakhoury Roméo Mivekannin, Hosties noires, 2021 – bains d’elixirs et acrylique sur toile, 179 x 149cm, Photo