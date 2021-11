S’engager – Génération Woyzeck / De Magali Mougel | Anne Courel | Cie Ariadne Le Grand R – Salle du Manège, 10 mars 2022, La Roche-sur-Yon.

Le Grand R – Salle du Manège, le jeudi 10 mars 2022 à 19:00

S’engager – Génération Woyzeck —————————— ### De Magali Mougel | Anne Courel | Cie Ariadne **Le destin de trois jeunes qui choisissent d’intégrer l’armée. L’auteure Magali Mougel et la metteuse en scène Anne Courel s’interrogent avec délicatesse sur les motivations et les origines de leur engagement.** Yasmine, Killian et Garance, amis depuis toujours, amis pour toujours, complices de bêtises sans nom et sans fin, sont virés définitivement du lycée. Se pose alors la question de la suite. Leurs choix dans leurs engagements respectifs, dont celui de l’armée, effriteront peu à peu et dramatiquement leur amitié. Lors de la tournée de son spectacle Ces filles-là en 2017, Anne Courel rencontre des jeunes femmes vivant dans une école de la seconde chance à la discipline volontairement calquée sur celle de l’armée. Pour aller plus loin, Anne Courel s’intéresse aux campagnes de communication de l’armée. Il y est question de devenir soi-même, sortir du lot, repousser ses limites. Comment s’articulent discipline, uniforme et réalisation de soi ? L’auteure Magali Mougel décide de plonger dans cet univers à ses côtés pour ce spectacle qui donne voix à une génération en quête de sens.

Tarif B

Le Grand R – Salle du Manège Esplanade Jeannie Mazurelle, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



2022-03-10T19:00:00 2022-03-10T20:15:00