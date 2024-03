Seng Soun Ratanavanh Médiathèque de Lescure Lescure-d’Albigeois, mercredi 3 avril 2024.

Seng Soun Ratanavanh Rencontre – atelier Mercredi 3 avril, 14h30 Médiathèque de Lescure Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T14:30:00+02:00 – 2024-04-03T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T14:30:00+02:00 – 2024-04-03T16:00:00+02:00

Autrice, illustratrice

Rencontre – atelier en sa présence et en partenariat avec l’association Dikelitu dans le cadre de la Fête du livre jeunesse d’Albi du 2 au 6 avril 2024

Après la lecture et un petit temps d’échanges autour de son album Gaspard dans la nuit, Seng Soun te propose d’illustrer un épisode inédit de l’histoire de Gaspard. Au programme : dessin, coloriage, découpage et collage !

À partir de 5 ans.

Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d'Albigeois Lescure-d'Albigeois 81380 Tarn Occitanie 05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h30-12h et 14h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h30-12h et 14h-18h

Samedi : 10h30-12h et 14h-17h Entrée libre et gratuite

© Seng Soun Ratanavanh