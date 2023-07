Les mots s’envolent de tes lisières comme l’épervier de mes lèvres : Dire depuis la forêt S’enforester Simiane-la-Rotonde, 12 juillet 2023, Simiane-la-Rotonde.

Les mots s’envolent de tes lisières comme l’épervier de mes lèvres : Dire depuis la forêt Mercredi 12 juillet, 20h45 S’enforester Sur inscription par mail

Soirée sous les étoiles avec les habitant.e.s de Simiane et les participant.e.s du laboratoire S’enforester

Mise en voix et en espace des écrits en cours

Une proposition pensée en collaboration avec la comédienne et herboriste Marie Catherine Rotureau.

Départ à 20H45 précise à pieds depuis le parking du bas du Gîte de Chaloux 04 140 Simiane-la-rotonde.

S'enforester gite de chaloux 04150 simiane la rotonde Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

Atelier de l’artiste,

non loin du gîte de Chaloux – trajet à faire ensemble jusqu’à l’atelier, contacter l’artiste

Paysement, re-paysement : sillage, temporalité et migrations

4-5-6 Juillet

Pratique corporelle, sonore. Récolte du pays-age. Croquis, écriture, teintes locales et encres.

Sur inscription uniquement. Accès possible en voiture, route à faire ensemble depuis le gite de chaloux. 10 min à pieds, 4 min en voiture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T20:45:00+02:00 – 2023-07-12T22:15:00+02:00

©Delphine Wibaux