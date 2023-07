« S’enforester » session 1 – Dé-paysement, repaysement S’enforester Simiane-la-Rotonde, 4 juillet 2023, Simiane-la-Rotonde.

Comment être présent.e à soi, à ce qui nous entoure et à nos sens ? Quelles ressources pouvons-nous explorer – ressources internes propres à notre histoire et ressources externes, puisées dans le lieu ? Comment capter, saisir la puissance de la forêt, mais aussi ses zones de fragilité ?

L’artiste plasticienne Delphine Wibaux, accompagnée d’artistes complices, proposera dans la forêt, à travers des «dispositifs d’attention»*, des ateliers de transmission artistique et de création transdisciplinaires ouvert.s à tou.te.s et gratuits. Ils se dérouleront dans l’atelier de l’artiste, dans la forêt de Simiane-La-Rotonde (non loin du gîte de Chaloux) et au village de Simiane. Il sera possible de prendre part au minimum à une seule séquence composée de 3 matinées consécutives, ou à plusieurs séquences de 3 jours. Les après-midi seront des temps complémentaires de prolongement et de recherche en autonomie, libres et facultatifs, avec une possibilité de mise à disposition du matériel.

Déroulé

4-5-6 Juillet

Dé-paysement, re-paysement : sillage, temporalité et migrations

Pratique corporelle, sonore.

Récolte du pays-age.

Croquis, écriture, teintes locales et encres.

En écho : rencontre avec un des artistes partenaires, visite d’une exposition (en cours de mise en place)

S'enforester gite de chaloux 04150 simiane la rotonde Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur http://delphinewibaux.fr wibaux.del@gmail.com

Atelier de l’artiste,

non loin du gîte de Chaloux – trajet à faire ensemble jusqu’à l’atelier, contacter l’artiste

©Delphine Wibaux