Senez Les coulisses du patrimoine, explication du projet de restauration de l’ancienne cathédrale de Senez Senez Senez, 17 septembre 2023, Senez. Les coulisses du patrimoine, explication du projet de restauration de l’ancienne cathédrale de Senez Dimanche 17 septembre, 10h00 Senez Renseignements : 04 92 89 02 39 / saintandrelesalpes@verdontourisme.com Visite de la cathédrale et explication du chantier de restauration avec Laetitia Frassetto, guide-conférencière et Stefania Guiducci, architecte du patrimoine Senez 04330 Senez Senez 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 34 20 04 https://www.verdontourisme.com/offres/senez-senez-fr-2918417/ Village de Senez Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

