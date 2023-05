Feu de la Saint Jean Quai du Ribatel, 16 juin 2023, Sénergues.

Feu de la Saint-Jean le vendredi 16 juin 2022 juin au quai du Ribatel à partir de 21h30..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 . .

Quai du Ribatel

Sénergues 12320 Aveyron Occitanie



Midsummer fire on Friday June 16, 2022 at the quay of Ribatel from 21:30.

Hoguera de solsticio de verano el viernes 16 de junio 2022 de junio en el Quai du Ribatel a partir de las 21:30 horas.

Johannisfeuer am Freitag, den 16. Juni 2022 Juni am Quai du Ribatel ab 21:30 Uhr.

