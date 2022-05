La Folle Allure Cie Cirque des Routes Limur Séné Catégories d’évènement: Morbihan

La Folle Allure Cie Cirque des Routes Limur, 24 septembre 2017 17:00, Séné. Dimanche 24 septembre 2017, 17h00 Sur place Entrée libre Cirque : Corde lisse, Mât chinois, Vélo acrobatique, petites constructions et étrangetés diverses… Ils arrivent d’une époque ancienne. Dans leur valise une vie à raconter, un cirque à déployer. Que la magie commence ! Une folie absurde et douce habite ces deux personnages. Dans les airs comme à vélo, entre acrobaties et étrangetés, c’est un morceau de vie qui défile sous nos yeux, tout droit sorti du coffre à jouets de notre enfance. «La Folle Allure» nous parle de petits riens, de force et de mise à nue, de douleur et de souffle coupé, de valse mécanique, de jeu et de fugue, à folle allure. Un spectacle aux multiples prouesses où les deux acrobates enchaînent les numéros de mât chinois, corde lisse, vélo acrobatique et lancé de couteaux ! Distribution : De et par Gaëlle Estève et Guillaume Balès Mise en piste : Jean-Jacques Minazio Musique originale : David Amar Diffusion : L’Envoleur Limur Rue de Limur 56860 Séné 56860 Séné Morbihan dimanche 24 septembre 2017 – 17h00 à 18h00

