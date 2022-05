La vie devant Soi une adaptation du roman d’Emile Ajar (Romain Gary) / Les Chiennes nationales Jardin du Presbytère Séné Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

La vie devant Soi une adaptation du roman d’Emile Ajar (Romain Gary) / Les Chiennes nationales Jardin du Presbytère Séné, 9 septembre 2017 16:00, Séné. 9 et 17 septembre 2017 Sur place Tarifs du festival Théâtre de rue « La vie devant soi », c’est l’histoire d’un petit garçon arabe et d’une vieille femme juive. En adaptant ce roman de Romain Gary, récompensé du prix Goncourt en 1975, Olivier Waibel et Maïa Ricaud nous invitent à suivre Momo qui grandit dans le Belleville des arabes, des juifs, des noirs et des prostituées. Ils offrent au public l’occasion de participer au spectacle par leur présence au sein même du dispositif. L’espace de jeu devient instantanément le décor du récit à savoir l’appartement de Mme Rosa, véritable orphelinat clandestin. Adaptation : Maïa Ricaud et Olivier Waibel ; Mise en espace : Maïa Ricaud ; Jeu : Maïa Ricaud et Olivier Waibel Dans le cadre du Festival oZon le Théâtre Jardin du Presbytère Séné Séné 56860 56860 Séné Morbihan samedi 9 septembre 2017 – 16h00 à 17h00

dimanche 17 septembre 2017 – 15h30 à 16h30

Détails Heure : 16:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Jardin du Presbytère Séné Adresse Séné 56860 Ville Séné Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Jardin du Presbytère Séné Séné Departement Morbihan

Jardin du Presbytère Séné Séné Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sene/

La vie devant Soi une adaptation du roman d’Emile Ajar (Romain Gary) / Les Chiennes nationales Jardin du Presbytère Séné 2017-09-09 was last modified: by La vie devant Soi une adaptation du roman d’Emile Ajar (Romain Gary) / Les Chiennes nationales Jardin du Presbytère Séné Jardin du Presbytère Séné 9 septembre 2017 16:00 Jardin du Presbytère Séné Séné Séné

Séné Morbihan