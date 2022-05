UN MOUTON DANS MON PULL Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

UN MOUTON DANS MON PULL Grain de Sel, 5 décembre 2018 10:00, Séné. Mercredi 5 décembre 2018, 10h00 Sur place 5 et 3 euros http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene, 02 97 675 675 Théâtre marionnette dès 2 ans Au printemps, le mouton se déshabille, et tandis qu’il refait sa toison, il nous laisse pour l’hiver une couverture blanche comme un champ de neige et chaude comme le plus beau des étés. Et voilà qu’au coeur de cette tendre blancheur apparaissent deux pieds malicieux, une tête, une drôle de petite bonne femme… Entre ses doigts, les pelotes deviennent des planètes, les écharpes des escargots, et la poésie de la laine se tricote, maille après maille pour éclater en un tourbillon de couleurs… « Une poésie du geste et de la matière qui raconte les passages : d’une saison à l’autre, d’une couleur aux autres, de la solitude au partage, du réel à la rêverie. Une fantaisie visuelle, habillée d’une jolie création sonore, pour les tout-petits. » Télérama TT www.unmoutondansmonpull.com Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan mercredi 5 décembre 2018 – 10h00 à 10h30 Brigitte Pougeoise

