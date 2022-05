Tranzistoir / Un spectacle de Matzik Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

Tranzistoir / Un spectacle de Matzik Grain de Sel, 19 octobre 2018 20:30, Séné. Vendredi 19 octobre 2018, 20h30 Sur place 15, 10 et 5 euros 02 97 675 675 -, https://www.graindesel.bzh/ Musique et récit radiophonique Tranzistoir, c’est 900 km d’une seule traite avec la radio allumée. Une jeune femme traverse la nuit au volant de sa voiture. Au bout de la route, un rendez-vous va bouleverser sa vie. Les ondes l’accompagnent dans cet étrange voyage et réveillent ses fantômes. Comme une grande épopée radiophonique. Un récit sans trou d’air, mis en musique avec malice. Les influences jazz, rock et classiques de Matzik s’entremêlent au verbe de Claire pour rendre hommage à la radio. On y décale les codes avec humour et virtuosité, en poussant le jeu de ce monde sans images où l’auditeur a toute la place pour y projeter un peu de lui. Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan vendredi 19 octobre 2018 – 20h30 à 22h00 Bruno Bamde

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Grain de Sel Adresse 5ter rue des écoles 56860 Séné Ville Séné Age minimum 12 Age maximum 119 lieuville Grain de Sel Séné Departement Morbihan

