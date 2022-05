Tout allait bien…quand quelque chose de bizarre arriva La Compagnie Grizzli Grain de Sel, 13 mars 2020 19:00, Séné.

Vendredi 13 mars 2020, 19h00

Théâtre d’objet

Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier de couture peuplé de deux personnages aux habitudes bien installées et de boutons bien rangés. Tout allait bien… quand l’arrivée d’un

étrange petit bouton rouge bouscule le quotidien, dérange les certitudes et entraîne les deux personnages dans son histoire. Au fil des péripéties et de sa confrontation aux réalités du monde, le petit bouton rouge vivra la rencontre lui permettant d’être reconnu et de s’intégrer à la communauté.

De manière ludique et poétique, Tout allait bien associe jeu d’acteur, manipulation d’objets et vidéo, une histoire pleine d’humour et de poésie sur l’acceptation de l’autre et de ses différences.

Martine, GLOP : Une réjouissante irruption de boutons de couleurs, comme d’étranges étrangers, dans un atelier trop ordonné. Une métaphore de la différence, poétique, esthétique et drôle.

Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Le Goh Féten Morbihan

Stéphane Audran