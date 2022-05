Tonton Georges Grain de Sel – Séné Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Tonton Georges Grain de Sel – Séné, 23 février 2018 20:30, Séné. Vendredi 23 février 2018, 20h30 Sur place Tarifs : 10/5€, sur réservation 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Chanson Autour de l’oeuvre de Georges Brassens qu’ils troussent bien à leur manière, les quatre compères de La Rallonge convient à la fête toute la famille de leurs mentors… Tous ces Tontons blagueurs, en joyeux maîtres de Rallonge, nous emportent alors au gré de leurs fantaisies littéraires et musicales. Doux mélange de paroles et mélodies choisies, tantôt profondes, tantôt légères ou drôles, voire carrément décalées, mais toujours sensibles… Le tout entièrement réalisé à la main, devant vous et sans trucages ! « Qu’elles soient grattées, frottées, pincées, vocales ou métalliques, les cordes de La Rallonge vibrent toujours d’une fibre pleinement acoustique, mettant tout à la fois en valeur le sens des mots et le poids des notes. De la musique à texte, de la chanson musicale. » Un spectacle qui donne envie de lire Brassens et de ré-écouter ses classiques ! Grain de Sel – Séné 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan vendredi 23 février 2018 – 20h30 à 22h00

