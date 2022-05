Roland Becker – Goadec project Grain de Sel – Séné Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

Roland Becker – Goadec project Grain de Sel – Séné, 21 janvier 2018 17:00, Séné. Dimanche 21 janvier 2018, 17h00 Sur place 15, 10 et 5 euros 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Concert jazz Pour cette édition des Hivernales du Jazz, Grain de Sel a choisi Roland Becker, musicien compositeur talentueux dont l’empreinte musicale s’inscrit résolument entre racines et modernité, tradition musicale bretonne et sonorités actuelles. Le saxophoniste, n’y déroge pas avec ce Goadec Project. Accompagné ici d’un quartet instrumental jazz (contrebasse, claviers, batterie) il revisite les mélodies mythiques des sœurs Goadec, chanteuses, détentrices d’une culture immémoriale. Un moment à savourer entre intériorité, amplitude et plénitude de la mélodie, célébrée par les harmonies d’un jazz européen. Sonneur de bombarde, saxophoniste, compositeur et arrangeur, Roland Becker compte parmi les musiciens les plus actifs de la scène actuelle bretonne. Personnage truculent aux multiples talents, ce touche-à-tout virtuose est aussi un grand historien de la musique, qui n’hésite pas à puiser dans la tradition pour mieux enraciner une musique d’aujourd’hui, étonnamment riche. Saxophones ténor et soprano, theremin : Roland Becker – Piano, claviers : Yann Le Long – Contrebasse : Yann Le Bozec – Batterie, percussions : Antonin Volson. Une navette gratuite partira de la gare routière de Vannes à 16h Grain de Sel – Séné 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan dimanche 21 janvier 2018 – 17h00 à 19h00 © Eric Legret

Détails Heure : 17:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Grain de Sel - Séné Adresse 5 ter rue des écoles 56860 Séné Ville Séné lieuville Grain de Sel - Séné Séné Departement Morbihan

Grain de Sel - Séné Séné Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sene/

Roland Becker – Goadec project Grain de Sel – Séné 2018-01-21 was last modified: by Roland Becker – Goadec project Grain de Sel – Séné Grain de Sel - Séné 21 janvier 2018 17:00 Grain de Sel - Séné Séné Séné

Séné Morbihan